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Сертификаты переболевших COVID-19 переоформят на сайте госуслуг

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Сертификаты переболевших COVID-19 переоформят на сайте госуслуг
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сертификаты переболевших коронавирусной инфекцией в настоящее время переоформляют на портале госуслуг со сроком действия 12 месяцев. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития России.

— Минцифры сообщает, что сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, согласно рекомендациям Минздрава России, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В четверг, 2 декабря, помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что все новые сертификаты о перенесенной коронавирусной инфекции уже оформляются сроком на год. По его словам, теперь сертификаты действительны в течение 12 месяцев, все соответствующие решения по данному вопросу уже приняты.

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12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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