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Депутат Мосгордумы: Наиболее пострадавшие от ограничений бизнесмены могут получить поддержку от города

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Депутат Мосгордумы: Наиболее пострадавшие от ограничений бизнесмены могут получить поддержку от города
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Город должен поддержать предпринимателей малого и среднего бизнеса, на которых в большей мере повлияли эпидемические ограничения. Такое мнение выразил депутат Московской городской думы Валерий Головченко в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что многие компании не смогли пережить карантин.

— Во время действия последних ограничений в начале ноября в Москве автосервисы и шиномонтажные мастерские, соответственно, их владельцы ожидают такой же поддержки от города, как и представители всей сферы обслуживания в целом. Также я хотел бы подчеркнуть: если рестораны, кино или салоны красоты — это, скорее, предприятия, которые обеспечивают приятный досуг, то автомастерские и шиномонтаж — это сервисы первой необходимости, особенно — в холодное время года. Началась зима — нельзя выезжать на дороги, не заменив резину, — заявил депутат Мосгордумы.

Головченко добавил, что владельцы цветочных магазинов столкнулись с такими же сложностями, что и остальные бизнесмены: оплата аренды, выплата заработной планы, убытки и отсутствие прибыли в период локдауна.

По его словам, подобным столичным предприятиям необходимо помочь, пишет агентство городских новостей «Москва».

Столичная сфера услуг продолжает восстанавливаться после введения с 28 октября по 7 ноября нерабочих дней с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, за период с 22 по 28 ноября оборот таких предприятий составил более 22 миллиардов рублей.

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