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В Мособлдуме дали советы по встрече Нового года в условиях пандемии

Ирина Игнатенко

Общество
В Мособлдуме дали советы по встрече Нового года в условиях пандемии
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Новогодние праздники в этом году проходят в условиях продолжающейся пандемии, поэтому следует соблюдать особую осторожность. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По его словам, избежать заражения несложно, необходимо соблюдать простые правила.

— Во-первых, я призываю всех, кто еще не сделал прививку от COVID-19, пройти вакцинацию. Это гарантия того, что вы в новогодние праздники защитите себя и своих близких, — рассказал Голубев в комментарии «Радио 1».

Также необходимо помнить о профилактических мерах. Необходимо носить средства индивидуальной защиты, пользоваться антисептиками и избегать людей, у которых имеются признаки простудных заболеваний.

Он отметил, что соблюдение этих правил позволит максимально сократить риск заражения коронавирусом в период новогодних праздников.

До этого врач Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин рассказал, чего нельзя дарить на Новый год переболевшим коронавирусом. Эксперт отметил, что не стоит дарить алкоголь, сладости, кондитерские изделия, фастфуд, кальяны и сигары.

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