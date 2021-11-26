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Врач рассказал, чего нельзя дарить на Новый год переболевшим коронавирусом

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказал, чего нельзя дарить на Новый год переболевшим коронавирусом
Фото: Pexels

Врач-невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин рассказал, какие подарки на Новый год не нужно дарить людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Эксперт отметил, что не стоит дарить алкоголь, сладости, кондитерские изделия, фастфуд, кальяны и сигары. Не лучшим выбором будет и абонемент в спортзал.

— При ковиде и после него организм ослаблен, нужно дать ему отдых. Не советую дарить абонемент в спортивный зал. Помните, что ваш родной человек скоро поправится, а пока серьезные физические нагрузки для него крайне нежелательны, — отметил он в комментарии ОСН.

Кроме того, вирус поражает нервные волокна, располагающиеся в полости носа. На полную регенерацию обоняния может уйти до трех месяцев и более. Поэтому не стоит дарить переболевшему парфюмерию.

До этого психотерапевт объяснил, как пандемия повлияла на психику людей. По словам специалиста, вокруг коронавируса создается много различных слухов, люди не понимают, какой информации доверять. У людей появляются сомнения и страхи.

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