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Московский бомж обокрал свою бывшую возлюбленную на 215 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Московский бомж обокрал свою бывшую возлюбленную на 215 тысяч рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Ферганский проезд Карта всех событий

На юго-востоке столицы полицейские задержали 43-летнего приезжего, который подозревается в краже ювелирных изделий из квартиры. Об этом в пятницу, 3 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, подозреваемый проживал в квартире в Ферганском проезде со своей возлюбленной. В какой-то момент между парой произошел конфликт, и мужчине пришлось съезжать с указанной квартиры. Он собрал свои вещи, а вместе с ними прихватил и пакет с драгоценностями, которые принадлежали брату его уже бывшей девушки.

Брат обнаружил пропажу и обратился в полицию. По его словам, стоимость похищенного составила 215 тысяч рублей.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники территориального отдела полиции на 3-й Карачаровской улице задержали подозреваемого – 43-летнего мужчину без определенного места жительства в Москве, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Добавляется, что злоумышленник продал похищенное случайным прохожим еще в день кражи. Деньги он потратил по своему усмотрению.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось, что неизвестный совершил разбойное нападение на ломбард, который находится на Новоясеневском проспекте. Злоумышленник вбежал в помещение, распылил в лицо продавцу содержимое газового баллончика и похитил с прилавка ювелирное украшение. После этого налетчик скрылся.

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