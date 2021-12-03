Налетчик с газовым баллончиком ограбил ломбард на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, Новоясеневский проспект Карта всех событий

На юго-западе столицы неизвестный совершил разбойное нападение на ломбард. Об этом в пятницу, 3 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Нападению подвергся ломбард, который находится на Новоясеневском проспекте. Злоумышленник вбежал в помещение, распылил в лицо продавцу содержимое газового баллончика и похитил с прилавка ювелирное украшение. После этого налетчик скрылся.

Продавцу оказали медицинскую помощь на месте происшествия. По словам администрации ломбарда, похищенное украшение стоит около 500 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

В конце ноября два налетчика избили и ограбили мужчину у подъезда его дома в районе Беговой. В темное время суток злоумышленники поджидали свою жертву, они напали на мужчину прямо у входа в здание. Нападение попало на запись камеры видеонаблюдения.

После избиения налетчики похитили у москвича телефон стоимостью 70 тысяч рублей и скрылись с места преступления на машине. Нападавшие вскоре были задержаны полицией.