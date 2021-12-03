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Москвичей предупредили о сильных заторах на дорогах из-за непогоды вечером 3 декабря

Виктория Сикерина

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Москвичей предупредили о сильных заторах на дорогах из-за непогоды вечером 3 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Транспортное движение по улицам Москвы будет затруднено в вечернее время пятницы из-за погодных условий. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 3 декабря.

Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и гололедицу.

— Рекомендуем водителям сегодня отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Если перенести поездку нельзя, отложите ее на более позднее время — после 20:00 на дорогах будет свободнее, — заявили в ведомстве.

Также в пресс-службе напомнили автомобилистам о правилах безопасности на дорогах во время непогоды. Так, водителям следует соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на смартфоны, говорится в сообщении.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице с 15:00 3 декабря до 03:00 4 декабря из-за осадков в виде мокрого снега. Помимо этого, жителям города рассказали о гололедице. В связи с этим предупреждение продлится до 12:00 субботы.

Москвичам сообщили об осадках в виде снега и дождя в пятницу, 3 декабря. Прирост снежного покрова может достигнуть трех сантиметров.

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