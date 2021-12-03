Генеральный директор компании VK Борис Добродеев решил покинуть свой пост

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Генеральный директор холдинга VK, который ранее назывался Mail.Ru Group, Борис Добродеев принял решение оставить свою должность. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

— VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK и покинуть компанию, — говорится в сообщении.

При этом в холдинге добавили, что Добродеев будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока в компании не появится новый гендиректор, передает РИА Новости.

2 декабря стало известно, что холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова продал пакет акций компании «МФ Технологии» группе «Согаз» и вышел из капитала VK. Совет директоров «Согаза», как уточняется, одобрил 45-процентное участие в капитале компании, контролирующей 57,3 процента голосов VK. Группа рассматривает данную покупку как стратегическую инвестицию.

В октябре российский холдинг Mail.ru Group сменил название VK. VK является единым брендом для всей корпорации. В отличие от первоначального названия, новое «имя» будет представлено не только на корпоративном уровне, но и в продуктах компании.