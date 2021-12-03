Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Генеральный директор компании VK Борис Добродеев решил покинуть свой пост

Полина Долганова

Общество
Генеральный директор компании VK Борис Добродеев решил покинуть свой пост
Фото: roscongress / Николай Гернет

Генеральный директор холдинга VK, который ранее назывался Mail.Ru Group, Борис Добродеев принял решение оставить свою должность. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

— VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK и покинуть компанию, — говорится в сообщении.

При этом в холдинге добавили, что Добродеев будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока в компании не появится новый гендиректор, передает РИА Новости.

2 декабря стало известно, что холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова продал пакет акций компании «МФ Технологии» группе «Согаз» и вышел из капитала VK. Совет директоров «Согаза», как уточняется, одобрил 45-процентное участие в капитале компании, контролирующей 57,3 процента голосов VK. Группа рассматривает данную покупку как стратегическую инвестицию.

В октябре российский холдинг Mail.ru Group сменил название VK. VK является единым брендом для всей корпорации. В отличие от первоначального названия, новое «имя» будет представлено не только на корпоративном уровне, но и в продуктах компании.

Читайте также:
ВКонтакте Работа
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте