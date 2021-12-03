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Ученые рассказали, что повышает риск инсульта в 60 раз

Полина Долганова

Общество
Ученые рассказали, что повышает риск инсульта в 60 раз
Фото: pixabay.com/ru

Ирландские ученые из университета в Голуэе выяснили, что люди, которые часто испытывают гнев и тяжелые физические нагрузки, имеют высокий риск инсульта.

В рамках исследования специалисты проанализировали 13,5 тысячи случаев инсульта у граждан 32 государств.

В результате исследования удалось установить, что каждый 11-й пациент за час до инсульта злился, а каждый 20-й испытуемый — нагружал себя физически.

Специалисты выяснили, что нагрузки повышают риск инсульта на 60 процентов, а негативные эмоции — на 30, передает Газета.ру.

Недавно стало известно, что первые предвестники инсульта появляются за несколько недель до приступа. Об этом рассказали специалисты Немецкого фонда сердца. Врачи отметили, что первые симптомы болезни могут пропасть после своего появления перед самим кровоизлиянием. По словам медиков, одними из ранних признаков заболевания являются паралич половины тела, одной руки или ноги, опущенные уголки рта или затрудненная улыбка. Также они порекомендовали обратить внимание на речевые расстройства, например, невнятную речь и проблемы с построением предложения.

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