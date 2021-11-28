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Врачи раскрыли пять предвестников инсульта

Юлия Курганова

Общество
Врачи раскрыли пять предвестников инсульта
Фото: pixabay.com/ru

Первые предвестники инсульта появляются за несколько недель до приступа. Об этом рассказали специалисты Немецкого фонда сердца.

Врачи отметили, что первые симптомы болезни могут после своего появления пропасть перед самим кровоизлиянием.

По словам медиков, среди пяти ранних признаков заболевания встречаются паралич половины тела, одной руки или ноги, опущенные уголки рта или затрудненная улыбка.

Также рекомендуется обратить внимание на речевые расстройства, например невнятную речь, проблемы с построением предложения. Еще одним предвестником инсульта является внезапная сильная головная боль. Пятый признак — нарушение зрения вплоть до слепоты.

Врачи посоветовали при возобновлении любого из этих симптомов срочно вызвать скорую помощь. Пациентов из группы риска они призвали регулярно мерить кровяное давление. Кроме того, следует насторожиться при неравномерном пульсе, пишет издание Focus.

Врачи объяснили, как по ногтям определить высокий уровень холестерина. Они сообщили, что высокий уровень холестерина часто остается незамеченным, но его игнорирование может привести к тяжелым последствиям, включая высокий риск сердечного приступа или инсульта.

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