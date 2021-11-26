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Врачи объяснили, как по ногтям определить высокий уровень холестерина

Юлия Курганова

Общество
Врачи объяснили, как по ногтям определить высокий уровень холестерина
Фото: pixabay.com

Врачи сообщили, что высокий уровень холестерина часто остается незамеченным, но его игнорирование может привести к тяжелым последствиям, включая высокий риск сердечного приступа или инсульта.

Высокий уровень холестерина известен как «тихое» состояние, при котором многие люди не знают о проблеме, пока не будут обнаружены сопутствующие болезни.

Медики рассказали, что высокий уровень вызывает темные линии под ногтями, также известные как кровоизлияния в осколки. Эти пятна на ногте являются тревожным сигналом, предупреждающим о риске сердечных заболеваний.

Специалисты отметили, что вместе с этим признаком у людей обычно появляются такие симптомы, как высокая температура и слабое или нерегулярное сердцебиение.

Также осколочные кровотечения также могут быть признаком эндокардита — инфекции одного из сердечных клапанов. Кроме того, они могут указывать на васкулит, повреждения кровеносных сосудов от набухания, сообщили специалисты.

Медики подчеркнули, что кровоизлияние на ногтях обычно не вызывает физической боли, поэтому их часто сразу не замечают, сообщается на портале Express.

Врач назвал продукт для очищения организма от шлаков. Тренер-диетолог Павел Терехов. сообщил, что укроп — это универсальная зелень, которая помогает бороться с избыточной желчью и шлаками в организме. Он отметил, что продукт обладает множеством полезных свойств и содержит благоприятно влияющие на здоровье человека элементы: витамины, бета-каротин, фолиевую кислоту и другие.

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