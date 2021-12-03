Дом по реновации с квартирами для маломобильных граждан построили в районе Царицыно
Новостройку по программе реновации с квартирами, оборудованными для жителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ввели в эксплуатацию на юге столицы в районе Царицыно. Об этом рассказал руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов в пятницу, 3 декабря.
Он отметил, что дом появился на Каспийской улице.
— Всего здесь 364 квартиры, восемь из которых оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника, — заявил глава ведомства.
Фасады многоэтажки облицевали кирпичом бежевого, коричневого и красного оттенков, а также установили на внешних стенах корзины под кондиционеры в едином стиле. Под всей территорией двора специалисты оборудовали подземную автостоянку.
Всего в доме предусмотрено 364 квартиры, большинство из которых — двухкомнатные. Восемь помещений оборудованы под нужны маломобильных москвичей.
Первый этаж новостройки отдали под коммерческие предприятия, офисы и технические зоны. В подъездах разместили колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и почтовые ящики.
Также специалисты благоустроили и озеленили двор: установили игровые и спортивные площадки, разбили газоны, высадили цветы и деревья.
1 декабря Рафик Загрутдинов сообщил, что дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Люблино. Новостройка оборудована в соответствии со смарт-стандартом.