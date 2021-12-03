Дом по реновации с квартирами для маломобильных граждан построили в районе Царицыно

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Каспийская улица Карта всех событий

Новостройку по программе реновации с квартирами, оборудованными для жителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ввели в эксплуатацию на юге столицы в районе Царицыно. Об этом рассказал руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что дом появился на Каспийской улице.

— Всего здесь 364 квартиры, восемь из которых оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника, — заявил глава ведомства.

Фасады многоэтажки облицевали кирпичом бежевого, коричневого и красного оттенков, а также установили на внешних стенах корзины под кондиционеры в едином стиле. Под всей территорией двора специалисты оборудовали подземную автостоянку.

Всего в доме предусмотрено 364 квартиры, большинство из которых — двухкомнатные. Восемь помещений оборудованы под нужны маломобильных москвичей.

Первый этаж новостройки отдали под коммерческие предприятия, офисы и технические зоны. В подъездах разместили колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

Также специалисты благоустроили и озеленили двор: установили игровые и спортивные площадки, разбили газоны, высадили цветы и деревья.

1 декабря Рафик Загрутдинов сообщил, что дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Люблино. Новостройка оборудована в соответствии со смарт-стандартом.