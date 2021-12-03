ЦИК порекомендовала Ольгу Кириллову на пост главы Мосгоризбиркома

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Центризбирком (ЦИК) РФ порекомендовал Ольгу Кириллову в качестве нового главы Мосгоризбиркома. Об этом говорится в постановлении, принятом в пятницу, 3 декабря, на заседании ЦИК.

— Предложить Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Кирилловой Ольги Евгеньевны 1963 года рождения, образование высшее, члена Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса, для избрания ее на должность председателя Московской городской избирательной комиссии, — цитирует сообщение документа РИА Новости.

9 ноября Юрий Ермолов, глава Мосгоризбиркома, покинул свой пост. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова. По ее словам, уйти в отставку Ермолова заставили личные причины. Однако он остается членом избирательной комиссии.

29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин завершил формирование Мосгоризбиркома, назначив оставшихся семерых членов. Так, например, глава города назначил действующего члена комиссии Риму Кузнецову и секретаря комиссии Владимира Попова, а также выдвинутого фракцией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Фаяса Халилулина. Тайным голосованием депутатов были утверждены кандидатуры в состав Мосгоризбиркома нового созыва: Дмитрий Реут, Андриенко Евгений, Ольга Кудрявцева, Марина Прозорова, Вячеслав Дунаев, Александр Ноздрин, а также Николай Геращенко.