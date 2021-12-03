Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МВД предъявлено новое обвинение экс-руководителю ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»

Виктория Сикерина

Происшествия
МВД предъявлено новое обвинение экс-руководителю ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»
Фото: moscow-live

Следователи ГУ МВД России по городу предъявили новое обвинение экс-главе ФГАУ «Фонда новых форм развития образования» Максиму Инкину по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в Следственном департаменте МВД России в пятницу, 3 декабря.

По версии следствия, в 2017 году Максим Инкин вступил в незаконный сговор с Мариной Раковой, занимавшей пост генерального директора фонда, и другими сообщниками, в числе которых Артур Стеценко.

Ранее «ВМ» сообщала, что следствие предъявило бывшему заместителю министра просвещения России Марине Раковой обвинение по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Так, в 2017 году Марина Ракова, занимавшая пост генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», вступила в преступный сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным и его сообщниками из числа руководителей и сотрудников организации, а также с Артуром Стеценко.

Фигуранты заключили между ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» и Артуром Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним. В результате указанному сотруднику (Стеценко — прим. «ВМ») необоснованно выплачивалась зарплата из бюджетных средств, хотя в реальности он никакой деятельности в указанном фонде не осуществлял.

В общей сложности в качестве заработной платы и ежемесячных премий Артуру Стеценко было перечислено более 9 миллионов рублей. Таким образом, его незаконный ежемесячный доход составлял до 300 тысяч рублей.

Уголовное дело о крупном мошенничестве выделили в отдельное производство из уголовного дела, ранее возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и других лиц.

2 декабря «ВМ» сообщала, что обвинение предъявлено экс-заместителю министра просвещения России Марине Раковой обвинение по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.

17 ноября стало известно, что в деле Раковой появился новый эпизод. Следователи подозревают некоторых обвиняемых в фиктивном трудоустройстве людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Читайте также:
Мошенничество Уголовные дела Следствие
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте