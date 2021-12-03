МВД предъявлено новое обвинение экс-руководителю ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»

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Следователи ГУ МВД России по городу предъявили новое обвинение экс-главе ФГАУ «Фонда новых форм развития образования» Максиму Инкину по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в Следственном департаменте МВД России в пятницу, 3 декабря.

По версии следствия, в 2017 году Максим Инкин вступил в незаконный сговор с Мариной Раковой, занимавшей пост генерального директора фонда, и другими сообщниками, в числе которых Артур Стеценко.

Ранее «ВМ» сообщала, что следствие предъявило бывшему заместителю министра просвещения России Марине Раковой обвинение по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Так, в 2017 году Марина Ракова, занимавшая пост генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», вступила в преступный сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным и его сообщниками из числа руководителей и сотрудников организации, а также с Артуром Стеценко.

Фигуранты заключили между ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» и Артуром Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним. В результате указанному сотруднику (Стеценко — прим. «ВМ») необоснованно выплачивалась зарплата из бюджетных средств, хотя в реальности он никакой деятельности в указанном фонде не осуществлял.

В общей сложности в качестве заработной платы и ежемесячных премий Артуру Стеценко было перечислено более 9 миллионов рублей. Таким образом, его незаконный ежемесячный доход составлял до 300 тысяч рублей.

Уголовное дело о крупном мошенничестве выделили в отдельное производство из уголовного дела, ранее возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и других лиц.

2 декабря «ВМ» сообщала, что обвинение предъявлено экс-заместителю министра просвещения России Марине Раковой обвинение по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.

17 ноября стало известно, что в деле Раковой появился новый эпизод. Следователи подозревают некоторых обвиняемых в фиктивном трудоустройстве людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).