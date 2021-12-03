Участок Каспийской набережной перекроют с 6 по 21 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Каспийская улица, вл2 Карта всех событий

С 6 по 21 декабря в ночное время будет перекрыт участок Каспийской набережной. Это связано с продлением срока проведения дорожных работ. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Участок дороги будет перекрыт по адресу Каспийская улица, владение 2, корпус 1, строение 2 до владения 2а, передает Telegram-канал.

Фото: Telegram-канал Дептранс Оперативно

На фоне строительства станции метрополитена «Лефортово» БКЛ с 1 ноября 2021 года по 3 июня 2022 года ремонтники перекроют участок Каменнослободского переулка рядом с пересечением с Солдатской улицей.

Кроме того, в столице изменилась схема движения транспорта около международного делового центра «Москва-Сити».