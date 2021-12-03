Марина Дюжева: Нина Ургант совершила огромный человеческий подвиг

Фото: Люди, как реки, 1968 год

С огромной теплотой и уважением вспоминает о Нине Ургант известная российская и советская актриса Марина Дюжева. Актрисы встречали только один раз на съемках картины «Девушка и гранд» в начале 80-х годов, где Нина Николаевна исполняла роль мамы главной героини.

— Она ко всему относилась с присущим ей талантом, добросовестностью и теплотой. Я совсем тогда была еще молодой актрисой… С уважением ко всем и ко мне в частности и ко всем сотрудникам, — сказала артистка.

По словам актрисы, Нина Ургант прожила яркую и насыщенную жизнь, во многом благодаря своему характеру.

1/11 Фото: Юрий Белинский/ТАСС 2/11 Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год 3/11 Фото: Вступление, 1962 год 4/11 Фото: Люди, как реки, 1968 год 5/11 Фото: Дни хирурга Мишкина, 1976 год 6/11 Фото: gov.spb.ru 7/11 Фото: Вступление, 1962 год 8/11 Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год 9/11 Борис Ельцин вручил Нине Ургант орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 1999 год / Фото: РИА Новости 10/11 Фото: Вступление, 1962 год 11/11 В роли Елизаветы Английской в Академическом театре драмы имени А.С.Пушкина / Фото: Юрий Белинский /ИТАР-ТАСС

— То, что она воспитала таких чудесных сына и внука! В актерской среде такие удачные дети большая редкость… Это огромный человеческий подвиг, потому что как правило у родителей таких профессий на детей не хватает времени, — добавила Дюжева.

Марина Дюжева выразила слова соболезнования семье и близким Нины Николаевны, передает Пятый канал.

О смерти Нины Ургант стало известно в пятницу, 3 декабря. О месте и времени прощания и похоронах актрисы информации пока нет.

В беседе с «Вечерней Москвой» заслуженная артистка России Елена Зимина рассказала, что Нина Ургант останется в памяти коллег и поклонников удивительной, позитивной и чуткой женщиной, прекрасной актрисой с хорошим чувством юмора.