Элджей не пришел на заседание суда по делу о пропаганде наркотиков

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Рэпер Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей, не явился на заседание по делу о пропаганде наркотиков, которое проходило в Зюзинском суде. Об этом в пятницу, 3 декабря, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда.

— Заседание началось без Узенюка. В суд он не явился, — сказала собеседница «ВМ».

Позже пресс-секретарь суда сообщила, что оглашение постановления в отношении рэпера Алексея Узенюка перенесено на 18:00.

Дело Элджея

22 ноября в суд поступил административный протокол по статье о пропаганде наркотиков в отношении Узенюка.

Протокол на Элджея составлен по административной статье «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Санкция данной статьи предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей для физического лица и до 100 тысяч рублей для лица, занимающегося предпринимательством.

В конце октября в суд уже поступал протокол по аналогичной статье в отношении Узенюка, однако он был возвращен в связи с недостатками.