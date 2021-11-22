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Дело музыканта Элджея о пропаганде наркотиков поступило в суд

Илья Ашуров

Происшествия
Дело музыканта Элджея о пропаганде наркотиков поступило в суд
Фото: instagram/sayonaraboy

Административный протокол по статье о пропаганде наркотиков в отношении музыканта Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей, поступил в Зюзинский районный суд. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Материал в отношении А. А. Узенюка зарегистрирован судом. Дата рассмотрения пока не назначена, — сказал собеседник «ВМ».

Протокол на Элджея составлен по административной статье «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Санкция данной статьи предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей для физического лица и до 100 тысяч рублей для лица, занимающегося предпринимательством.

В конце октября в суд уже поступал протокол по аналогичной статье в отношении Узенюка, однако он был возвращен в связи с недостатками.

В конце мая этого года Элджей ехал на своем спортивном автомобиле марки BMW по проспекту Маршала Жукова. В какой-то момент его остановили сотрудники полиции и предложили пройти медицинское освидетельствование, но музыкант отказался, признавшись, что сильно напился.

В июле суд лишил певца водительских прав на один год и семь месяцев. Кроме того, Элджею был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

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