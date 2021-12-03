Несколько трамвайных маршрутов задерживаются в районе Павелецкого вокзала

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павелецкий вокзал Карта всех событий

В пятницу, 3 декабря, в районе Павелецкого вокзала по техническим причинам задерживаются трамваи № А, 3, 38, 39. Маршруты трамваев временно изменены. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Пассажирам необходимо быть внимательнее и слушать объявления водителей, передают в Telegram-канале.

В четверг, 2 декабря, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что в районе остановки «Плодоовощной комбинат» на Открытом шоссе произошло ДТП на трамвайных путях. Из-за этого задерживались трамваи № 2, 13, 36. Маршруты указанных трамваев были временно изменены. Позже их вновь вернули в график.

30 ноября дерево задело контактную сеть в районе 1-го Новоподмосковного переулка и улицы Константина Царева. Из-за этого задерживались трамваи № 23, 30 и 31.