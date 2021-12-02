Маршруты трех трамваев временно изменили из-за ДТП на востоке Москвы

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Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

В районе остановки «Плодоовощной комбинат» на Открытом шоссе произошло ДТП на трамвайных путях. Из-за этого задерживались трамваи № 2, 13, 36. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Маршруты указанных трамваем были временно изменены. Позже их вновь вернули.

— Восстановлено движение трамваев по Открытому шоссе, — говорится в сообщении ведомства.

30 ноября дерево задело контактную сеть в районе 1-го Новоподмосковного переулка и улицы Константина Царева. Из-за этого задерживались трамваи № 23, 30 и 31. Их маршруты были временно изменены. Вскоре движение восстановили.

29 ноября из-за технических неполадок изменили маршруты трамваев на участке от Соболевского проезда до станции метро «Дмитровская». Так, трамваи № 27 и 29 ходили от станции «Войковская» до Михалково, а от Михалково до «Дмитровской» вместо трамваев на улицы города выехали дополнительные автобусы. Позже неполадки устранили, и движение было восстановлено.