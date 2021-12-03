Сергей Собянин: Время до «Экспо-2030» будем применять с пользой для Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Власти столицы заявили, что планируют использовать каждый год до всемирной выставки «Экспо-2030» для развития города. Об этом 3 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках сессии «Города-2030. Прогресс человечества» на мероприятии «Форум России: определяя будущее» в рамках Национального дня РФ на выставке «Экспо-2020».

— До 2030 года впереди еще почти 10 лет, и мы собираемся использовать это время, каждый год с максимальной пользой для развития города и его жителей, — заявил мэр столицы.

По словам Сергея Собянина, бурное развитие инноваций и креативных индустрий говорит о том, что в 2030 году столице будет что показать на всемирной выставке «Экспо».

— Для комфорта людей важно абсолютно все — от рабочих мест и качественной транспортной системы, заканчивая современным жильем и возможностями для отдыха и досуга, — передают слова мэра РИА Новости.

2 декабря глава столицы рассказал о работе площадок «Путешествия в Рождество» в праздники. Сергей Собянин отметил, что в условиях коронавирусных ограничений главный акцент фестиваля будет сделан на уличных форматах. По его словам, помимо мастер-классов фестиваль будет работать в привычном для москвичей режиме.

26 ноября Сергей Собянин сообщил о возобновлении уличных фестивалей в Москве. По словам мэра, власти города уже приняли решение проводить фестивали в зимний сезон в режиме инсталляций и торговли.