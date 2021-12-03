Названы победители конкурса «Московское качество»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В четверг, 2 декабря, в редакции «Вечерней Москвы» состоялось награждение победителей конкурса «Московское качество — 2021», который проводится уже в седьмой раз.

Организаторы конкурса — Московская торгово-промышленная палата и «Вечерняя Москва» при поддержке Московской городской думы.

Конкурс проводится с 2015 года. За прошедшие годы он стал авторитетной, независимой и объективной площадкой для оценки отечественных производителей.

Конкурс «Московское качество» в 2018 году получил премию «Права потребителей и качество обслуживания» за вклад в формирование потребительского рынка в России. В 2021 году он стал лауреатом девятой ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России» по итогам прошлого года.

«Московское качество» выделяется среди множества подобных мероприятий принципиальной независимостью оценки. Он является бесплатным для всех участников, никаких взносов от них не требуется. Победитель определяется путем голосования самих москвичей и утверждается экспертным советом.

В 2021 году москвичи выбирали товары, сервисы и услуги в следующих номинациях: хлебобулочные и кондитерские изделия, молоко и молочная продукция, коммуникация управляющих компаний с жителями, удаленные сервисы и услуги, городские парки.

— Спасибо «Вечерней Москве» за то, что она в свое время разглядела важность конкурса «Московское качество», который проводила Московская торгово-промышленная палата. «Вечерка» помогла его возродить и вывести на принципиально новый, более высокий уровень, — отметил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Список победителей

Категория «Хлеб заварной»

1. Пекарня «The Хлебъ» (г. Москва).

2. La Poste (ООО «Хлебная почта») (г. Москва).

3. Пекарня «Печорин» (г. Москва).

Категория «Изделия хлебобулочные диетические»

1. Пекарня «Печорин» (г. Москва).

2. Пекарня Sasha Bread (г. Москва).

3. АО «Хлебозавод №28» (г. Москва).

Категория «Пироги, пирожки»

1. Пекарня «Sasha Bread» (г. Москва).

2. ООО «Любовь Пирогова» (г. Москва).

3. ООО «КАРАВАЙ-СВ».

Категория «Лаваш»

1. «МясновЪ ПЕКАРНЯ» (ООО «МясновЪ-77»; г. Москва).

2. Компания «Ваш Лаваш».

3. ООО «Нижегородский хлеб» ( г. Москва).

Категория «Изделия хлебобулочные слоеные»

1. La Poste (ООО «Хлебная почта»).

2. Пекарня «The Хлебъ» (г. Москва).

3. Пекарня Печорин (г. Москва)

Категория «Макарон(Macaron)»

1. Пекарня «Хлеб Насущный» (г. Москва).

2. Кондитерская «Кафе Пушкинъ» (ООО «Юста Лайн»).

3. Мон Бон (ООО «МОН БОН МАКАРОН»; г.Москва).

Категория «Восточные сладости»

1. ОАО «РотФронт» (г. Москва).

2. Кондитерский Дом «Pakhlava House» (г. Москва).

3. АО «Казанский хлебозавод №3» (Республика Татарстан, г. Казань).

Категория «Лучшее обслуживание в рамках перечня обязательных услуг УК»

1. ООО «НВ-Сервис».

2. ООО «УК «Шишкин Лес».

3. ГБУ «Жилищник».

Категория «Лучшее обслуживание в рамках дополнительных услуг УК»

1. ООО «Соколиная гора».

2. ООО «Север-Строй».

3. АО «УК Смарт Сервис».

Категория «Лучшие онлайн-коммуникации УК и жителей»

1. ООО «Эксжил».

2. ООО «ПИК-Комфорт».

3. ООО «ЭЛИТСТРОЙ».

Категория «Лучший колл-центр УК»

1. ООО «НВ-Сервис».

2. ООО «Соколиная гора».

3. ГБУ «Жилищник».

Категория «Спецноминация. Вежливые люди»

1. ООО «Гранат».

2. ООО «Север-Строй».

3. ООО «АВИЛОН-М».

Категория «Молоко цельное пастеризованное»

1. ООО «Пармалат МК» (Группа «Лакталис Восток»), бренд Parmalat.

2. АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», бренд «Домик в деревне».

3. ООО «Вкусвилл», бренд «ВкусВилл/Избенка».

Категория «Сметана»

1.ООО РостАгроКомплекс, «Ростагроэкспорт».

АО «Данон Россия» , бренд «Простоквашино».

2.ГК «Ренна», бренд «Коровка из Кореновки».

3. АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», бренд «Домик в деревне».

Категория «Кефир»

1. АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», бренд «Домик в деревне».

2. ГК «Ренна», бренд «Коровка из Кореновки».

3. ООО «Вкусвилл», бренд «ВкусВилл/Избенка».

Категория «Йогурт (натуральный)»

1. АО «Данон Россия» , бренды «Активия».

2. АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», бренд «Домик в деревне».

3. ООО «Вкусвилл», бренд «ВкусВилл/Избенка».

Категория «Масло сливочное»

1. АО «Молвест» , бренд «Вкуснотеево».

2. «АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н. В. Верещагина» , бренд «Из Вологды».

3. ГК «Нева Милк», бренд «Тысяча озер».

Категория «Творог (натуральный)»

1.ООО «Чернянский молочный комбинат», бренд «ВкусВилл».

2. АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», бренд «Домик в деревне».

3. ООО «Братья Чебурашкины», бренд «Братья Чебурашкины».

Категория «Сыр Легкий»

1. ГК «Нева Милк», бренд «Тысяча озер».

2. ООО «Пир-Пак», бренд Arla Natura.

3. ООО «Еланский сыродельный комбинат», бренд «ВкусВилл».

Категория «Сыр Камамбер»

1. АО «Лакталис Восток», бренд President.

2. ООО «Сыроварня Волжанка», бренд Castello.

3. ООО «Жуковское молоко», бренд White Cheese from Zhukovka.

Категория «Сыр с голубой благородной плесенью»

1. ООО «Аллгой» , бренд Dorblu.

2. АО «Лакталис Восток» , бренд Galbani.

3. ООО «Фирма «Калория», бренд «Кубанский блюз».

Категория «Рикотта»

1. ЗАО «Умалат» , бренд Unagrande

2. АО «Унагранде Компани», бренд «ВкусВилл»».

3. ЗАО «Умалат», бренд «Бонджорно».

Категория «Лучшая рекреационная инфраструктура парка»

1. Крылатская пойма, парк «Сказка».

2.Природно-исторический парк «Косинский».

3. Памятник природы «Серебряный Бор».

Категория «Любимый парк»

1. Природно-исторический парк «Измайлово».

2. Природно-исторический парк «Москворецкий».

3.Природно-исторический парк «Битцевский лес».

Категория «Лучший эколого-просветительский парк»

1. Природно-исторический парк «Кусково».

2. Природно-исторический парк «Измайлово».

3. Памятник природы «Серебряный Бор».

Категория «Лучший семейный парк»

1. Природно-исторический парк «Кусково».

2. Крылатская пойма, парк «Сказка».

3. Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино».

Категория «Самый естественный лесной массив»

1. Памятник природы регионального значения «Щукинский полуостров».

2. Природно-исторический парк «Царицыно».

3. Природно-исторический парк «Москворецкий».

Категория «Лучший парк для активного отдыха»

1. Природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево».

2. Природно-исторический парк «Москворецкий».

2. Экологический парк «Северное Бутово».

3.Фаунистический заказник «Долгие пруды».

Категория «Интернет-магазины»

1. DNS (ООО «ДНС Ритейл»).

2. Lamoda (ООО «Купишуз»).

3. Икеа (ООО «Икеа Дом»).

Категория «Интернет-агрегаторы»

1. Wildberries (ООО «»Вайлдберриз»).

2. Ozon (ООО «Интернет-Решения»).

3. Яндекс.Маркет (ООО «Яндекс.Маркет»).

Категория «Доставка продуктов»

1. Перекресток ( АО Торговый дом «Перекресток»).

2. Яндекс.Лавка (ООО «Яндекс.Лавка»).

3. Вкусвилл (ПАО «Вкусвилл»»).

Категория «Доставка готовой еды»

1. Delivery Club ( ООО «Деливери клаб»).

2. Яндекс.Еда (ООО «Яндекс.Еда»).

3. Кухня на районе (ООО «Локалкитчен).

Спецноминации

ООО «Фацер» (Бренд «Хлебный дом») «За создание инновационного продукта «Овощи-Микс».

АО «ВК Комфорт» «За динамичное развитие».

DNS (ООО «ДНС Ритейл») «Прорыв года».

Wildberries (ООО «Вайлдберриз») спецноминации «Лучшие платежные практики».

ООО «Экологическое хозяйство «СПАРТАК», продукт — Молоко «Это Лето», «Сохранение традиционного качества и вкуса натурального молока».

СПСК «Агролидер», продукт — Ряженка термостатная «Развитие культуры потребления традиционных молочных продуктов».

«Парк Яуза» Северо-Восточноого округа Москвы «За лучшее ландшафтное и административно-управленческое решение по созданию единой парковой территории».