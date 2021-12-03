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«Господи, помоги и сохрани»: спасатель МЧС рассказал о суевериях в работе

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Господи, помоги и сохрани»: спасатель МЧС рассказал о суевериях в работе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Спасатели являются суеверными людьми. Они избегают цифры «6», стараются не фотографироваться и не произносят слово «последний». Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал спасатель международного класса Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас») Сергей Кудрявцев.

— Да, суеверны. Когда, вопреки всем законам физики, вернешься с того света пару раз. А потом оказываешься в очередной ситуации и невольно произносишь: «Господи, помоги и сохрани». Не произносить слово «последний» — бытует только «крайний», — сказал Кудрявцев.

По его словам, спасатели стараются поменьше фотографироваться, а еще — избегать цифры «6».

— Не секрет, что отбор в наше учреждение серьезный: от моральных качеств человека до физической подготовки. Поэтому наш человек — это в первую очередь человек честный, порядочный, самоотверженный, преданный своей Родине и своему народу, — добавил Кудрявцев.

2 декабря в Москве открылся международный форум гражданского участия «Мы вместе». Он приурочен ко Дню добровольца в России, который отмечается 5 декабря.

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