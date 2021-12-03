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Сергей Собянин: Созданные в Москве цифровые сервисы могут быть переданы другим странам

Дарья Чентаева

Город
Сергей Собянин: Созданные в Москве цифровые сервисы могут быть переданы другим странам
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Созданные в столице цифровые сервисы и системы могут быть переданы другим городам и странам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках сессии «Города-2030. Прогресс человечества» на форуме «Форум России: определяя будущее» в рамках Национального дня РФ на выставке «ЭКСПО-2020».

— Цифровые системы, созданные в Москве, внедряются в других российских городах и регионах, они доступны для любой страны, которая заинтересована в получении качественной медицинской помощи. Мы абсолютно открыты и готовы делиться своим опытом, — заявил глава города.

По словам Сергея Собянина, несколько лет назад в столице начали цифровую трансформацию городской системы здравоохранения. Мэр отметил, что в настоящее время единый цифровой контур позволяет охватить практически все необходимые данные о пациентах, сообщается на официальном сайте мэра.

— Когда пациент делает КТ, то первичную расшифровку снимка осуществляет специальная программа цифрового зрения. Благодаря данной программе мы смогли в десятки раз сократить время диагностики ковидной пневмонии, и тем самым спасти десятки тысяч жизней, — заключил Сергей Собянин.

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Ранее Сергей Собянин рассказал о цифровых услугах в 2022 году. По его словам, строительство в Москве сети 5G откроет новые возможности для цифровых услуг. Сергей Собянин отметил, что городские системы «Наш город» и «Активный гражданин» позволяют жителям столицы публично сообщить о проблеме и проконтролировать ход ее решения.

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