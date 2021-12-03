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Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков

Екатерина Нефедова

Происшествия
Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков
Фото: instagram/sayonaraboy

Зюзинский суд Москвы признал рэпера Алексея Узенюка, известного как Элджей, виновным по административной статье о пропаганде наркотиков и приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в пятницу, 3 декабря.

Ранее сообщалось, что Узенюк не явился на заседание суда по делу о пропаганде наркотиков. По данным СМИ, сейчас Элджей находится за границей — недавно его видели на Кипре.

Дело Элджея

22 ноября в суд поступил административный протокол по статье о пропаганде наркотиков в отношении Узенюка.

Протокол на Элджея составлен по административной статье «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Санкция данной статьи предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей для физического лица и до 100 тысяч рублей для лица, занимающегося предпринимательством.

В конце октября в суд уже поступал протокол по аналогичной статье в отношении Узенюка, однако он был возвращен в связи с недостатками.

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