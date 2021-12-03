Сергей Собянин выразил соболезнования семье народной артистки РСФСР Нины Ургант

Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Нины Ургант. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

В своей телеграмме Сергей Собянин отметил, что несравненная Нина Николаевна создала богатую галерею женских образов в фильмах, вошедших в золотой фонд нашего кино. Мэр добавил, что спектакли Александринского театра с участием легенды на московской сцене подарили незабываемые впечатления столичным поклонникам театра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Ушла из жизни Нина Николаевна Ургант — всенародно любимая актриса, вписавшая много ярких страниц в летопись отечественного искусства. Картина «Белорусский вокзал», в которой она проникновенно сыграла роль сестры милосердия, стала культовой для нескольких поколений зрителей. Светлая память об этой прекрасной женщине навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и многочисленных поклонников, — написал глава города.

О смерти Нины Ургант стало известно в пятницу, 3 декабря. О месте и времени прощания и похоронах актрисы информации пока нет.

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила семье Нины Ургант свои соболезнования. По ее словам, Нина Ургант на экране и театральной сцене воплощала глубокие, душевные и жизненные образы. Работы с ее участием стали неотъемлемой частью отечественного театра и кинематографа.