Матвиенко выразила соболезнования близким Нины Ургант
Творчество Нины Ургант приносило людям радость и душевное тепло. Об этом в телеграмме в адрес Национального драматического театра России сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
— Нина Николаевна навсегда останется в нашей памяти мудрым, отзывчивым и бесконечно талантливым человеком. Она была беззаветно предана своему делу, виртуозно владела тонкостями актерского мастерства и пронзительно тонко чувствовала характеры своих героинь, — поделилась воспоминаниями Матвиенко.
По ее словам, Нина Ургант на экране и театральной сцене воплощала глубокие, душевные и жизненные образы. Работы с ее участием стали неотъемлемой частью отечественного театра и кинематографа.
Матвиенко добавила, что творчество великой актрисы много лет дарило зрителям радость и душевное тепло, передает РИА Новости.
О смерти Нины Ургант стало известно в пятницу, 3 декабря. О месте и времени прощания и похоронах актрисы информации пока нет.
В беседе с «Вечерней Москвой» известная советская и российская актриса Марина Дюжева рассказала, что Нина Ургант прожила яркую и насыщенную жизнь во многом благодаря своему характеру.