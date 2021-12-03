Матвиенко выразила соболезнования близким Нины Ургант

Фото: Дни хирурга Мишкина, 1976 год

Творчество Нины Ургант приносило людям радость и душевное тепло. Об этом в телеграмме в адрес Национального драматического театра России сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

— Нина Николаевна навсегда останется в нашей памяти мудрым, отзывчивым и бесконечно талантливым человеком. Она была беззаветно предана своему делу, виртуозно владела тонкостями актерского мастерства и пронзительно тонко чувствовала характеры своих героинь, — поделилась воспоминаниями Матвиенко.

По ее словам, Нина Ургант на экране и театральной сцене воплощала глубокие, душевные и жизненные образы. Работы с ее участием стали неотъемлемой частью отечественного театра и кинематографа.

Матвиенко добавила, что творчество великой актрисы много лет дарило зрителям радость и душевное тепло, передает РИА Новости.

1/11 Фото: Юрий Белинский/ТАСС 2/11 Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год 3/11 Фото: Вступление, 1962 год 4/11 Фото: Люди, как реки, 1968 год 5/11 Фото: Дни хирурга Мишкина, 1976 год 6/11 Фото: gov.spb.ru 7/11 Фото: Вступление, 1962 год 8/11 Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год 9/11 Борис Ельцин вручил Нине Ургант орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 1999 год / Фото: РИА Новости 10/11 Фото: Вступление, 1962 год 11/11 В роли Елизаветы Английской в Академическом театре драмы имени А.С.Пушкина / Фото: Юрий Белинский /ИТАР-ТАСС

О смерти Нины Ургант стало известно в пятницу, 3 декабря. О месте и времени прощания и похоронах актрисы информации пока нет.

В беседе с «Вечерней Москвой» известная советская и российская актриса Марина Дюжева рассказала, что Нина Ургант прожила яркую и насыщенную жизнь во многом благодаря своему характеру.