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Иван Ургант поделился трогательными воспоминаниями о бабушке

Юлия Курганова

Общество
Иван Ургант поделился трогательными воспоминаниями о бабушке
Фото: instagram.com/urgantcom

Телеведущий, актер и музыкант Иван Ургант опубликовал на странице в Instagram пост в связи со смертью своей бабушки — народной артистки РСФСР Нины Ургант. Шоумен рассказал подписчикам, что у них с бабушкой были особо теплые отношения.

— А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете…Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. «Ванята, приезжай», — и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю, — трогательно написал он.

За 10 минут пост телеведущего собрал огромное количество комментариев. Пользователи принесли Урганту и его семье соболезнования.

О смерти Нины Ургант стало известно в пятницу, 3 декабря. О месте, времени прощания и похоронах актрисы информации пока нет.

На счету Нины Ургант роли в более чем 50 фильмах. Однако наибольшую известность ей принесла работа в картине режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», где она воплотила образ медсестры Раи.

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