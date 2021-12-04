Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны шесть рейсов и десять отменены. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и пять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

23 ноября стало известно, что за прошедшие месяцы текущего года столичный аэропорт Шереметьево принял более 25,8 миллиона пассажиров. В авиагавани отметили, что такой показатель почти на 50 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года.

9 ноября Россия восстановила регулярное авиасообщение с девятью странами. Решение о возобновлении полетов принял оперативный штаб. Авиасообщение возобновилось с Ираном, Оманом, Тунисом, Нидерландами, Швецией, Багамами, Норвегией, Словенией и Таиландом.