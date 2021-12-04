«Какие красивые»: Зара показала редкие фото с подросшими сыновьями

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В одной из последних публикаций личного микроблога Instagram певицы Зары появились редкие фото знаменитости в окружении двух подросших сыновей.

Артистка в дымчатом платье со стразами и сеткой подчеркнула талию шоколадным поясом. Она нарядила своих наследников в классические брючные костюмы синего и черного цветов. Мальчики вместе с мамой собрались на вечеринку к дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории.

— Сыновья сказали: «Мама, ты похожа на принцессу!» Приятно. Как думаете, куда мы нарядились? — подписала снимки Зара.

Поклонники восхитились красотой певицы и ее сыновей — они одарили звездную семью комплиментами.

«Они правы, вы принцесса Востока! Шикарный образ!»; «Какие красивые мальчики и вы, конечно»; «Очень красивые мальчики, а мама, как сестра»; «Вы, действительно, принцесса! Всегда любуюсь вами»; «Правильно сказали. И сыновья, как принцы. Красивые», — написали пользователи.

В ноябре Марина Зудина показала дочь, танцующую на балу дебютанток. Актриса привела дочь Марию от Олега Табакова на бал дебютанток Tatler. Знаменитость на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видео, на котором запечатлено, как девушка в вечернем платье танцует вальс. Для такого случая наследница актрисы приготовила два наряда.