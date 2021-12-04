Юношеская сборная России по настольному теннису выиграла чемпионат мира

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Российская юношеская сборная (до 15 лет) победила команду Соединенных Штатов в финальном матче чемпионата мира по настольному теннису. Турнир проходит в Португалии.

Матч завершился со счетом 3-1 в пользу команды из России. В первой встрече Алексей Самохин проиграл Нандану Нарешу (1-3), потом Илья Конюхов одержал победу со счетом 3-0 над Дэниэлем Траном. Роман Виноградов с таким же счетом победил Дженсена Фэна. В заключительной встрече Самохин со счетом 3-1 выиграл у Трана. В состав российской сборной также входил Серафим Орлов.

Команда девушек в составе Есении Широковой, Анастасии Ивановой, Златы Тереховой и Кристины Курилкиной завоевала серебряные медали, уступив в финале японкам со счетом 0-3.

С таким же счетом закончился финал молодежных мужских команд (до 19 лет), в котором россияне уступили сборной КНР. За российскую команду выступали чемпион Европы среди взрослых Максим Гребнев, серебряный призер чемпионата Европы среди взрослых Владимир Сидоренко, Владислав Макаров и Дамир Ахметсафин.

Чемпионат мира завершится в среду, 8 декабря.

Победа Медведева позволила России выйти в полуфинал Кубка Дэвиса. Теннисист Даниил Медведев обыграл во второй одиночной игре четвертьфинала Кубка Дэвиса шведа Микаэля Имера. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.