Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Юношеская сборная России по настольному теннису выиграла чемпионат мира

Юлия Курганова

Спорт
Юношеская сборная России по настольному теннису выиграла чемпионат мира
Фото: pixabay.com

Российская юношеская сборная (до 15 лет) победила команду Соединенных Штатов в финальном матче чемпионата мира по настольному теннису. Турнир проходит в Португалии.

Матч завершился со счетом 3-1 в пользу команды из России. В первой встрече Алексей Самохин проиграл Нандану Нарешу (1-3), потом Илья Конюхов одержал победу со счетом 3-0 над Дэниэлем Траном. Роман Виноградов с таким же счетом победил Дженсена Фэна. В заключительной встрече Самохин со счетом 3-1 выиграл у Трана. В состав российской сборной также входил Серафим Орлов.

Команда девушек в составе Есении Широковой, Анастасии Ивановой, Златы Тереховой и Кристины Курилкиной завоевала серебряные медали, уступив в финале японкам со счетом 0-3.

С таким же счетом закончился финал молодежных мужских команд (до 19 лет), в котором россияне уступили сборной КНР. За российскую команду выступали чемпион Европы среди взрослых Максим Гребнев, серебряный призер чемпионата Европы среди взрослых Владимир Сидоренко, Владислав Макаров и Дамир Ахметсафин.

Чемпионат мира завершится в среду, 8 декабря.

Победа Медведева позволила России выйти в полуфинал Кубка Дэвиса. Теннисист Даниил Медведев обыграл во второй одиночной игре четвертьфинала Кубка Дэвиса шведа Микаэля Имера. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Читайте также:
чемпион мира настольный теннис победа
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте