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Победа Медведева позволила России выйти в полуфинал Кубка Дэвиса

Иван Юминов

Спорт
Победа Медведева позволила России выйти в полуфинал Кубка Дэвиса
Фото: Instagram / medwed33

Теннисист Даниил Медведев обыграл во второй одиночной игре четвертьфинала Кубка Дэвиса шведа Микаэля Имера. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Победа спортсмена обеспечила России выход в полуфинал, где ее соперником станет сборная Германии. Игра состоится 4 декабря.

15 ноября серб Новак Джокович получил приз первой ракетки мира по итогам сезона 2021 года. Спортсмен завоевал трофей после победы над норвежцем Каспером Руудом в первом матче итогового турнира в Турине. Таким образом, он в рекордный седьмой раз завершил сезон в статусе первого номера мирового рейтинга.

12 сентября Медведев обыграл Джоковича в финале US Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.

За победу Медведев получил чек на 2,5 миллиона долларов. Примечательно, что за весь турнир россиянин проиграл всего лишь один сет своим соперникам.

Теннисистка Елена Веснина в разговоре с «ВМ» отметила, что достижение Медведева — историческая и грандиозная для страны победа. По ее словам, Джокович до последнего пытался поменять тактику и помешать российскому спортсмену, но у Медведева были «ответы на все вопросы».

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