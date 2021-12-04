Исследователи рассказали, что повышает риск возникновения инсульта

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Ученые рассказали, что инсульт — состояние, вызванное внезапным затруднением притока крови к мозгу, — является одной из ведущих причин смерти или инвалидности в мире. Они выяснили, что повышает риск возникновения инсульта.

Исследование установило, что гнев значительно повышает риск приступа. Специалисты предполагают, что он с большей вероятностью произойдет в течение часа, следующего за вспышкой ярости.

Также было выявлено, что каждый 20-й пациент до возникновения инсульта занимался тяжелой физической нагрузкой.

— Мы рассмотрели два отдельных триггера. Наше исследование показало, что гнев или эмоциональное расстройство были связаны примерно с 30-процентным увеличением риска инсульта в течение одного часа после эпизода. Риски также были выше у тех, у кого был более низкий уровень образования, — рассказал один из авторов исследования.

Он отметил, что тяжелые физические нагрузки увеличивают риск инсульта на 60 процентов, передает портал Express.

Врачи раскрыли пять предвестников инсульта. Специалисты Немецкого фонда сердца сообщили, что первые предвестники инсульта появляются за несколько недель до приступа. Медики отметили, что первые симптомы болезни могут пропасть после своего появления перед самим кровоизлиянием.