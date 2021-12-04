Нутрициолог перечислила фрукты, которые нельзя употреблять при похудении

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Нутрициолог Евгения Дегтянникова рассказала о том, какие фрукты не стоит включать в рацион при похудении.

— В этом случае не стоит употреблять фрукты с высоким гликемическим индексом: банан, арбуз, манго, виноград, финики. А также не нужно съедать больше двух фруктов в день, иногда стоит ограничить до одного, — порекомендовала она.

Специалист объяснила, что гликемический индекс — это скорость попадания глюкозы в кровь в ответ на прием определенных продуктов. Чем выше данный показатель, тем быстрее глюкоза попадает в кровь, тем более сильный будет ее скачок. Это значит, что гликемический индекс характеризует способность стимулировать выработку инсулина — гормона, запускающего глюкозу в клетку.

Также Дегтянникова отметила, что ограничение сладких фруктов ведет к снижению триглицеридов в крови. Их высокий уровень связан с сахарным диабетом и метаболическим синдромом, при истощении надпочечников сахар может спровоцировать и гипогликемию, сообщает РИА Новости.

Диетологи назвали способы похудеть без усилий и ограничений. Так, эксперт по спортивному питанию Ванесса Спина убеждена, что главным инструментом похудения является сбалансированный завтрак. Диетолог Пола Доэбрич считает, что упростить процесс похудения может полноценный сон длительностью не менее семи–восьми часов.