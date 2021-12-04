«Невероятная красота»: Ротару предстала на съемках новогоднего шоу

Фото: instagram/sofiarotaru.official

В последнее время певица София Ротару редко появляется на публике. Предыдущий ее выход случился на «Новой волне» в Сочи. Теперь же зрители увидят артистку в новогодней программе, фото с которой она поделилась на странице в соцсети Instagram.

Звезда запечатлелась в окружении молодых красавиц на сцене. Поклонники отметили, что 74-летняя Ротару нисколько им не уступает.

«Какая же красивая! Шикарнейшая! Самая любимая!»; «Невероятная красота! Любим вас, София Михайловна, и ждем каждое ваше выступление!»; «Ну до чего прекрасная»; «Красоточка, София Михайловна! Выглядите великолепно и как ровесница стоящих рядом девушек!» — написали пользователи Сети.

Долина ранее решилась на смелый эксперимент с имиджем. Певица не боится экспериментировать с внешностью и регулярно поражает поклонников смелыми образами. Недавно артистка выложила на своей странице в Instagram фото, которое удивило пользователей Сети. На фотографии знаменитость позирует в длинном дизайнерском платье зеленого цвета. Акцент сделан на обнаженных руках певицы, которые покрыты яркими татуировками. Дополняет образ дерзкая короткая стрижка с новым цветом волос насыщенного шоколадного оттенка.