Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) РФ на уровне «BBB», прогноз стабильный. Об этом сообщается в пятницу, 3 декабря, в пресс-релизе агентства.

— Рейтинг дефолта эмитента России на уровне «BBB» поддерживается ее очень сильным внешним балансом, самым низким уровнем госдолга в группе стран-аналогов и рациональной макроэкономической политикой, подкрепленной надежной денежно-кредитной политикой, гибким обменным курсом и осторожной антициклической фискальной политикой. Стабильный прогноз отражает эффективность политики по сохранению устойчивости суверенного баланса во время прошлогодних потрясений, а также восстановление экономической активности и цен на нефть, которые поддерживают внешние и государственные финансы, — сказано в сообщении.

Также в агентстве отметили, что риск санкций и ограниченные перспективы структурных реформ в некоторых сферах продолжают сдерживать рейтинг России. Кроме того, указывается на низкий потенциал роста ВВП в стране и сырьевую зависимость.

В октябре эксперты подсчитали, сколько может заработать РФ из-за роста цен на нефть и газ. Нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут увеличиться почти на 70 процентов по сравнению с уровнем прошлого года или на 50 миллиардов долларов на фоне высоких цен на нефть и газ. Такие расчеты сделали в международном рейтинговом агентстве Fitch.