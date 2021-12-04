СМИ: Власти могут вынудить водителей ограничить использование личных авто

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Государственный совет утвердил транспортную стратегию РФ до 2035 года. В рамках нее автовладельцам предложат ограничить использование личных машин. Об этом в субботу, 4 декабря, пишет «Коммерсантъ».

Авторы документа уделили большое внимание вопросу снижения вредных выбросов в окружающую среду. Так как эту проблему нельзя полностью решить за счет обновления автомобильного парка, в правительстве отметили, что водителям необходимо чаще пользоваться общественным транспортом.

Российские власти рассматривают возможность внедрения поэтапного ограничения на использование машин «низких экологических классов». Их владельцам могут запретить въезжать в транспортную зону.

Кроме того, авторы стратегии хотят снизить скоростной режим в жилых кварталах и бороться с шумом, подытожили в издании.

30 ноября в России утвердили Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом на 2035 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В качестве основных целей развития российской транспортной индустрии в документе числятся такие пункты, как развитие внутреннего туризма, транспортная доступность территорий, повышение мобильности граждан и оперативное внедрение новых технологий.