Новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол вступит в силу с 1 марта 2022 года

Фото: Pexels

Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами начнет действовать в России с 1 марта следующего года. Такой приказ подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

Уточняется, что действие документа продлится до марта 2028 года.

Документ предполагает, что автошколы должны будут не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учеников.

Должностные лица в свою очередь будут проверять наличие у будущих водителей медицинских противопоказаний к управлению транспортом и другие факты.

Если такая информация будет выявлена, ведомство в течение трех суток должно будет направить данные об этом в автошколу.

Приказом также устанавливаются правила проведения автоэкзамена. Школы должны направить в инстанции данные о времени и дате проведения испытания, а также о категориях транспорта, который будет задействован в экзамене.

Автошкола при этом может получить отказ в установлении этих параметров, пишет ТАСС.

4 октября Владимир Колокольцев заявил, что качество подготовки молодых водителей в России находится на низком уровне. Министр подчеркнул, что тема безопасности дорожного движения является крайне актуальной. За последние десять лет в ДТП пострадали свыше двух миллионов человек и еще более 220 тысяч погибли.