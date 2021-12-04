Столичных водителей предупредили о гололедице на дорогах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Очень скользкие дороги наблюдаются в Москве в субботу, 4 декабря. Об этом москвичей предупредили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В связи с этим водителям рекомендуется пересесть на городской транспорт и сохранять бдительность.

— Просим водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны, — отметили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Вечером в пятницу, 3 декабря, коммунальные службы города приступили к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Сообщалось также, что в Москве к утру 4 декабря прирост свежевыпавшего снега должен был составить до двух сантиметров.

В субботу, 4 декабря, столичный регион будет находиться в тылу ложбины циклона. При облачной погоде с прояснениями местами ожидается небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус двух до нуля градусов. В Подмосковье температура ожидается от четырех градусов мороза до плюс одного градуса.