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Синоптики сообщили о ветреной и пасмурной погоде в Москве 4 декабря

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о ветреной и пасмурной погоде в Москве 4 декабря
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В субботу, 4 декабря, столичный регион будет находиться в тылу ложбины циклона. При облачной погоде с прояснениями местами ожидается небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус двух до нуля градусов. В Подмосковье температура ожидается от четырех градусов мороза до плюс одного градуса.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что субботний день в столичном регионе будет ветреным и пасмурным. Слабый морозец и заряды снега при пониженном атмосферном давлении будут негативно сказываться на настроении и самочувствии людей. Содержание кислорода в утренние часы еще сохранится повышенным, а уже днем будет ощущаться его дефицит в приземном слое воздуха.

Организм человека часто не успевает быстро перестроиться к капризам погоды, отсюда и симптомы недомогания, и ухудшение самочувствия. Если появились острые метеопатические реакции в ответ на погодные капризы, то это повод немного изменить образ жизни — найти время чаще бывать на свежем воздухе, больше ходить. Водные процедуры в домашних условиях помогут улучшить самочувствие, нормализовать сосудистый тонус и снять нервное напряжение.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы. Предупреждение действует в Москве и Подмосковье до 12:00 4 декабря. Столичным автомобилистам посоветовали пересесть с личного транспорта на общественный из-за непогоды в столице.

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