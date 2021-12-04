Застрявшие в ЮАР участники научной экспедиции УрФУ вернулись в Россию

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Участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ), оставшиеся в ЮАР из-за прекращения авиасообщения с Россией, вернулись домой. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

— Члены поискового отряда университета в составе Российской антарктической экспедиции завершили исследовательскую миссию, — говорится в сообщении.

С собой группа привезла предполагаемый фрагмент метеорита-хондрита. Несколько других образцов будут доставлены в РФ весной 2022 года. Они будут изучены в лабораториях университета.

До этого сообщалось, что участники экспедиции не могут вылететь из Кейптауна в Москве из-за отмены авиасообщения между двумя странами. Вылетать самолетами KLM и Lufthansa могли только граждане Европы, которые имеют «шенген» и сертификат о вакцинации от COVID-19. Позже в пресс-службе университета сообщили, что члены группы вылетят в Москву из разных аэропортов 3 декабря, передает РИА Новости.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».