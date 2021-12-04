Один человек погиб при столкновении поезда и машины скорой в Хабаровском крае

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Машина скорой помощи столкнулась с поездом на железнодорожном переезде в Хабаровском крае. В результате случившегося один человек погиб и двое пострадали. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе местного управления ГИБДД.

Авария произошла в районе поселка Новый Мир, когда скорая помощь пересекала железнодорожные пути на запрещающий сигнал. В результате машина столкнулась с поездом, направлявшимся со стороны моста через Амур по направлению к Хумминскому шоссе.

Фельдшер скорой погибла на месте от полученных травм. Водитель и пациент пострадали.

В настоящее время следователи работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

29 ноября снегоуборочная машина и легковушка с четырьмя пассажирами-второклассниками столкнулись на переезде Тальменка — Среднесибирское в Алтайском крае. По данным министерства образования региона, за рулем легковой машины была учительница из Луговской средней школы, которая перевозила своих учеников. Трое школьников погибли в результате аварии, еще один ребенок находится в больнице с серьезными травмами.