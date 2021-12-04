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Андрей Бочкарев: Новый лечебный комплекс МКНЦ имени Логинова построен более чем наполовину

Полина Долганова

Город
Андрей Бочкарев: Новый лечебный комплекс МКНЦ имени Логинова построен более чем наполовину
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 86 Карта всех событий

Новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова к настоящему моменту готов уже на 63 процента. Об этом в субботу, 4 декабря, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты уже завершили на объекте монолитные работы и продолжают устраивать инженерные системы и приводить в порядок фасады.

— На объекте завершены монолитные работы. В настоящее время продолжаются работы по устройству инженерных систем и фасадные работы. В помещениях будущего комплекса ведется отделка помещений. Общая строительная готовность оценивается в 63 процента, — сказал Бочкарев.

Заммэра добавил, что рабочие также начали благоустраивать территорию рядом с комплексом. Там появятся удобные тротуары для горожан, а также будут высажены деревья и кустарники. Рядом с комплексом специалисты организуют спортивную площадку для работников объекта. Всего в новом здании предусмотрено наличие 400 коек. Закончить строительные работы на объекте планируется в следующем году.

По словам Бочкарева, комплексное развитие городских территорий — одна из главных составляющих сбалансированного развития города и формирования комфортной среды. С начала текущего года в Москве также ввели в эксплуатацию 10 объектов системы здравоохранения, 17 спортивных комплексов и два культурных учреждения. За прошедшие месяцы 2021 года в Москве возвели 78 объектов социальной инфраструктуры.

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