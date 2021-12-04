Украинский инфекционист: Симптомы «омикрон»-штамма похожи на отравление

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Заражение новым штаммом коронавируса «омикрон» вызывает симптомы, подобные отравлению. Об этом в эфире украинского телеканала рассказал местный врач-инфекционист Виктор Петров.

По его словам, вирус поражает желудочно-кишечный тракт инфицированного.

— То есть это симптомы, которые похожи на отравление. Симптомы с диарейным синдромом. То есть с нарушением перистальтики кишечника, — сказал Петров.

Врач также рассказал, что у детей «омикрон» вызывает высокую температуру лихорадочного порядка, более 39–40 градусов. К обычным препаратам, как отметил Петров, такая температура «очень резистентна».

— Поэтому родители могут заподозрить неладное, если у ребенка температура раньше хорошо сбивалась, а сейчас, например, привести ее в норму трудно, — заключил врач.

В России новый опасный штамм COVID-19 пока не выявлен. Однако «рано или поздно» его обязательно завезут, заявил «Вечерней Москве» доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. Он также озвучил план действий на случай обнаружения «омикрон»-штамма в РФ.