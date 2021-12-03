Онищенко озвучил план действий на случай обнаружения «омикрон»-штамма в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко призвал не концентрировать внимание москвичей на обнаружении штамма коронавируса «омикрон», который в любом случае рано или поздно попадет в нашу страну. Врач-эпидемиолог считает необходимым напомнить гражданам и властям о соблюдении пяти важных условий, которые он озвучил «Вечерней Москве».

— Первое — вакцинация и ревакцинация. Население надо вакцинировать до уровня более 70 процентов, ревакцинировать тех, кому уже пришло время. Второе — наладить тестирование в нужном количестве, и чтобы оно было доступным, а не за деньги. Третье — развернуть в достаточном количестве пункты вакцинации, — сказал собеседник «ВМ».

В-четвертых, отмечает специалист, нужно обеспечить медиков всем необходимым. По его словам, их особенно надо защитить, поскольку они работают в «красных зонах», потеряли счет времени, дезориентированы и не понимают, на каком свете находятся — на этом или на том.

Пятым условием Онищенко назвал контроль на границе. Сейчас его уже осуществляют для прибывших из ЮАР и граничащих с ней государств, а также Танзании, Гонконга и Китая. Так, у двоих из 25 россиян, вернувшихся чартерным рейсом в пятницу из Южной Африки, был обнаружен коронавирус. Но пока неизвестно, какой это штамм. Ведутся исследования, и Онищенко положительно оценил действия властей в этом вопросе.

— Хороший пример, когда люди прилетели и эксперты тут же определили, что есть какая-то проблема, — добавил он.

При этом сам по себе штамм «омикрон», поясняет специалист, более контагиозен, чем другие штаммы, но каких-то объективных данных, что у него какое-то иное течение, чем у других версий коронавируса, пока нет. Всего «омикрон», как сообщает ВОЗ, выявлен в 38 странах.