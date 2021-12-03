ВОЗ сообщила, что «омикрон»-штамм выявили в 38 странах

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Новую мутацию коронавируса выявили в 38 странах, при этом доминантным вариантом остается «дельта». Об этом заявила в ходе онлайн-сессии глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

— На данный момент «омикрон» выявлен в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ, с основным ростом заражений в Африке. Но вариант «дельта» остается доминантным в мире, — приводит слова Ван Керкхове РИА Новости.

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3 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил об отсутствии в РФ случаев заболевания «омикрон»-штаммом.

Позже стало известно, что у двух пассажиров, которые частным бортом прилетели в Россию из ЮАР, выявили коронавирусную инфекцию. Специалисты устанавливают его штамм.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.