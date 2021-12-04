Андрей Бочкарев: Лечебно-диагностический комплекс для ИКБ № 1 готов на 46 процентов

Фото: Элина Максимова

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Строительство лечебно-диагностического комплекса на территории Инфекционной клинической больницы № 1 завершено на 46 процентов. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты уже завершили на объекте монолитные работы и продолжают устраивать внутренние инженерные системы, а также отделывать фасады.

После запуска объект сможет принять 546 мельцеровских боксов. Окончание строительства запланировано на следующий год.

Комплекс медучреждения будет состоять из трех корпусов, которые будут объединены подземным пространством и переходами над землей.

— Новый комплекс больницы будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов, объединенных подземным пространством и надземными переходами. Это позволит пациентам и врачам перемещаться по больнице, не выходя на улицу, — сказал Бочкарев.

В комплексе смогут разместиться лечебный, диагностический, хирургический и другие службы.

По словам Бочкарева, комплексное развитие городских территорий — одна из главных составляющих сбалансированного развития города и формирования комфортной среды. С начала текущего года в Москве также ввели в эксплуатацию 10 объектов системы здравоохранения, 17 спортивных комплексов и два культурных учреждения. За прошедшие месяцы 2021 года в Москве возвели 78 объектов социальной инфраструктуры.