Сергей Собянин: Москва готова для проведения выставки «Экспо-2030»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

По уровню инфраструктуры и экономики Москва готова к проведению международной выставки «Экспо-2030». Об этом в субботу, 4 декабря, заявил мэр города Сергей Собянин.

— Конечно, Москва по инфраструктуре, по экономике, человеческому капиталу, безопасности абсолютно готова для проведения такого рода мероприятия, — сказал Собянин в ходе посещения выставки в Дубае, где сегодня проходит Национальный день России.

Глава города подчеркнул, что у столицы в этих направлениях есть очень сильные конкуренты. К ним относятся, например, Италия, Южная Корея и Саудовская Аравия.

Мэр отметил, что Москва будет добиваться права проведения выставки.

Россия участвует в «Экспо» с 1851 года, но еще никогда не принимала у себя выставку. В том числе поэтому Москва — самый очевидный претендент в конкурсе.

По словам мэра, от победы Москвы в конкурсе претендентов выиграют и жители столицы. Для ее проведения будет построена новая площадка. Кроме того, недалеко от аэропорта Внуково, на территории ТиНАО, возведут современный комплекс. Он сможет принять посетителей выставки со всего мира.

Фото: Личный блог Сергея Собянина / sobyanin.ru

Помимо этого, будет продлена еще на две станции Солнцевская линия московского метро, чтобы обеспечить доступ не только к аэропорту, но и к будущему комплексу.