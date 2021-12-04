Сергей Собянин: Москва готова для проведения выставки «Экспо-2030»
По уровню инфраструктуры и экономики Москва готова к проведению международной выставки «Экспо-2030». Об этом в субботу, 4 декабря, заявил мэр города Сергей Собянин.
— Конечно, Москва по инфраструктуре, по экономике, человеческому капиталу, безопасности абсолютно готова для проведения такого рода мероприятия, — сказал Собянин в ходе посещения выставки в Дубае, где сегодня проходит Национальный день России.
Глава города подчеркнул, что у столицы в этих направлениях есть очень сильные конкуренты. К ним относятся, например, Италия, Южная Корея и Саудовская Аравия.
Мэр отметил, что Москва будет добиваться права проведения выставки.
Россия участвует в «Экспо» с 1851 года, но еще никогда не принимала у себя выставку. В том числе поэтому Москва — самый очевидный претендент в конкурсе.
По словам мэра, от победы Москвы в конкурсе претендентов выиграют и жители столицы. Для ее проведения будет построена новая площадка. Кроме того, недалеко от аэропорта Внуково, на территории ТиНАО, возведут современный комплекс. Он сможет принять посетителей выставки со всего мира.
Помимо этого, будет продлена еще на две станции Солнцевская линия московского метро, чтобы обеспечить доступ не только к аэропорту, но и к будущему комплексу.