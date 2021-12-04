«Такая у меня терапия»: Гузеева рассказала, как восстанавливается после коронавируса

Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

Российская телеведущая Лариса Гузеева рассказала о том, как восстанавливается после тяжело перенесенной коронавирусной инфекции. Своими переживаниями артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Чтобы восстановить обоняние, ведущая «Давай поженимся» решила покупать себе духи в большом количестве. Звезда призналась, что очень любит парфюмерию. Даже когда актриса не была так успешна, как сейчас, она все равно покупала себе разные ароматы.

— Я после ковида не чувствую запахов. Вот такая у меня терапия. Некоторые запахи я начинаю узнавать, — призналась Гузеева.

Лариса Гузеева была госпитализирована в Коммунарку 27 сентября из-за резкого ухудшения самочувствия. Позже телеведущая подтвердила, что у нее выявили COVID-19.

После своей выписки из больницы Гузеева поделилась с поклонниками мыслями о том, что болезнь заставила ее пересмотреть свои взгляды на жизнь. По словам телеведущей, человек живет один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым ко всему. Гузеева заявила, что быть взрослым — значит отвечать самому за себя. Также артистка выразила благодарность всему медицинскому персоналу, работающему в Коммунарке.