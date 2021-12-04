Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии метро из-за человека на путях

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Москва, Замоскворецкая линия Карта всех событий

На Замоскворецкой линии метро произошел сбой в движении поездов из-за инцидента с человеком на путях. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение поездов было приостановлено на участке ветки от станции «Орехово» до «Автозаводской». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позже в ведомстве сообщили, что движение удалось ввести в график.

— Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на «Форуме России: определяя будущее» в ходе Всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае рассказал о перспективах развития железнодорожного транспорта в Москве. По его словам, к 2030 году в столице будут работать 655 станций железнодорожного транспорта. Мэр добавил, что за 20 лет — с 2010 по 2030 годы — протяженность московского метро будет удвоена.